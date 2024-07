Novak ljut poslije meča: Kakva su ovo pravila?

Raspoloženje Novaka Đokovića mijenjalo se tokom jednog intervjua poslije meča, pa smo imali priliku da vidimo nekoliko raspoloženja srpskog asa.

Od zadovoljstva zbog velikog broja navijača na tribinama stadiona, preko empatije prema nastupu svog rivala te na koncu ljutnje zbog neshvatljivih pravila koja važe za tenis na Olimpijskim igrama, do melanholije koju izaziva pomisao na nezaboravno rivalstvo sa Rafaelom Nadalom.

''Dosta boja na tribinama, puno zastava koji su došli iz svojih država. Drugačija je publika u odnosu na one koji su dolazili na Rolan Garos. Sreća je što sam igrao na Centralnom terenu, jer pada kiša'', rekao je najtrofejniji teniser svih vremena kojem u vitrinama nedostaje samo jedno – olimpijsko zlato.

Pohod na jedni što mu u vitrinama nedostaje počeo je izuzetno dobro. Rutinska pobjeda nad Australijancem koji čak dvije godine nije nastupao u singlu.

''Žao mi je zbog Ebdena, on ne igra singl. Ne razumem ta pravila da, kada neko otkaže, oni zovu dubl igrača da popuni singl, a toliko igrača sanja da nastupi na Igrama. To je neprimereno i za turnir i za gledaoce, jer to nije taj nivo govoreći u kontekstu konkurencije“, iskritikovao je Đoković principe Međunarodnog olimpijskog komiteta.

''Što se mene tiče, bio je ovo odličan početak i priprema za sledeće kolo, koje će verovatno biti protiv Nadala''.

Tada, Novaku se promijenilo raspoloženje u sekundi, ozbiljna faca stupila je na scenu i britke riječi pune poštovanja isplivale su na površinu.

''Nismo igrali dugo, nekoliko godina. Mislim da je posljednji put bio ovde, na Rolan Garosu 2022. godine. Imali smo epske, spektakularne mečeve na ovom terenu'', prisetio se Novak najvećeg rivalstva koje je ikada imao.

Pa je nastavio.

''Dugo ne igra vrhunski tenis, ali ne igram ni ja'', rekao je sa osmjehom.

A zavšio je jednom rečenicom.

''Mislim da će meč privući pažnju publike zbog našeg rivalstva''.

