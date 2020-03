"Novak me izlupao kao bubnjeve, igrao sam dobro, ali me isprašio"

Endi Rodik, nekadašnji prvi teniser svijeta, pričao je za "Tennis Channel" o trojici najboljih tenisera svih vremena.

Rodik, koji će u narednim periodu raditi kao analitičar na pomenutom kanalu, prisetio se trenutka kada je shvatio da "ovo više nije tenis koji je on igrao".

"Pričamo o trojici najboljih u istoriji. Ponestaje nam superlativa i prideva da objasnimo kako je nevjerovatno igrati na nivou na kojim oni to rade tako dugo", rekao je Rodik i dodao:

"Kada pogledate Pita (Samprasa), on bi osvojio jedan Gren slem ili dva u sezoni, ali bi opet izgubio u nekoj trećoj ili četvrtoj rundi. Ovi momci prolaze u polufinale svaki put. To je ludo".

Lindzi Devenport je pitala Rodika da li je mislio da Đoković može do ovakve cifre Gren slemova 2012. godine kada je imao svega pet.

"Mislim da niko ne može da predvidi da će neko sa pet Gren slemova doći do 20, ali ću vam ispričati jednu priču. Sjećam se Olimpijskih igara 2012. godine. Sastao sam se sa Novakom u drugoj rundi. Osjećao sam se odlično, osvojio sam nekoliko turnira prije Igara, a Novak je neko protiv kojeg sam imao dobar odnos pobjeda i poraza do tog trenutka. Međutim, Novak me je izlupao kao bubnjeve. Bio sam kao dijete na terenu. Osjećao sam da sam igrao dobro, servirao sam solidno, ali me je on isprašio", istakao je Endi i nastavio:

"Tada sam vjerovatno prvi put shvatio da ova igra postaje drugačija nego kada sam je ja igrao. Ovi momci trenutno igraju tenis sa druge planete".

Inače, Rodik se ubrzo poslije Olimpijskih igara povukao iz tenisa, tačnije odmah US opena 2012. u 30. godini života.