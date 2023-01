Novak nakon pobjede: Hvala što me trpite

Novak Đoković je šampion turnira u Adelejdu nakon trijumfa nad Sebastijanom Kordom sa 2-1 u setovima.

Peti teniser svijeta je posle velike borbe i 188 minuta igre pobijedio rezultatom 6:7 (8), 7:6 (3), 6:4 i poslije meča izjavio.

"Dobro veče svima, nadam se da ste uživali večeras. Nekoliko reči Sebu i timu, svaka čast, veliki napor i moram da kažem da si bio bliži pobedi nego ja i nisi imao sreće, dve lopte su sve odlučile. Samo nastavi tako jer si sjajan igrač", rekao je Đoković, prenosi B92.

"Zahvalio bih svom timu što me trpe i tolerišu u dobrim i lošim vremenima, danas nije bilo lako raditi sa mnom i hvala im svima što su ovde, volim vas. Bila je ovo neverovatna nedelja i vi ste je napravili još lepšom i to je za mene pravi poklon. Sve ovo je neverovatno, čak i posveta koju sam dobio i hvala vam što ste bili na svakom meču uz mene i što ste me podržavali. Definitivno je izgledao kao da igram kod kuće i vi ste to učinili iz dubine srca da osetim vašu dobrodošlicu. Sjajno je što smo imali naslednika aboridžina čiji su preci ovde bili hiljadama godina, hvala što prenosite istoriju i kulturu vašeg naroda i vidimo se ovde sledeće godine".