Novak ne prestaje da pobjeđuje, pa i na golf terenima (VIDEO)

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković učestvovao je na golf turniru "Rajder Kup", koji se održava u Rimu. Đoković je učestvovao na "Ol-star" meču, gdje su igrači tom prilikom bili podijeljeni u dva tima, "Tim Monti" i "Tim Pavin".

Pored Novaka, od ostalih značajnih imena tu su bila lica poput Gereta Bejla, Karlosa Sainca, Viktora Kruza, ali i druga značajna iz svijeta sporta.

Bilo je puno zabave, puno smijeha, a jedan od glavnih u tim stiuacijama, kao i obično bio je Novak.

Interesantno je da Novak ni na golf terenu nije mogao bez reketa, pa je u torbi gdje je držao štapove imao i nekoliko teniskih reketa.On se na samom početku našalio i umjesto palice za golf izvadio je upravo teniski reket. To je izazvalo brojne osmijehe na tribinama koje su bile pune koje su došle da isprate sportske ličnosti koje obično ne mogu da vide u sličnim istuacijama.

Golf looks a little different when you're Novak Djokovic. pic.twitter.com/lbn7eCvjjP