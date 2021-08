"Novak neće propustiti priliku u Njujorku"

Dominik Tim, šampion US Opena, neće imati prilike da brani trofej osvojen u Njujorku prošle godine, ali je otkrio kome daje najveće šanse.

Austrijanac je zbog povrede šake prošle nedjelje definitivno objavio da se neće takmičiti na posljednjem grend slemu sezone.

Tim, koji je povredu zadobio još u junu, nije stigao da se oporavi na vrijeme, a kada je riječ o tome koga vidi kao prvog favorita da osvoji trofej na Flašing medouzu, nema dilemu.

"Mislim da će Đoković uzeti titulu. Zbog Grend slema - ima nevjerovatnu volju i jer je to šansa vijeka da se osvoje sva četiri turnira u godini. Mislim da neće propustiti takvu priliku", kaže Dominik.

Tim se muči cijele sezone sa povredama, najbolji rezultat mu je polufinale Mastersa u Madridu. Kaže da ga najviše boli što nije mogao da pomogne Dejvis kup timu svoje zemlje.

"Sve me boli, najviše to što u Dejvis kupu ne mogu da igram, ovo je jedinstvena prilika da se igra kod kuće. To što neću igrati u Beču boli, ali nadam se da ću igrati još koji put. Ipak, pitam se, koliko će još biti prilike da se kod kuće igra sa Njemačkom i Srbijom? Možda nikada više", kaže Tim.

Ono što je najgore za njega je ta povreda i kaže da je svjestan da će najvjerovatnije morati na operaciju.

"Nadal je isto prošao 2016. godine, Nišikori takođe, kao i Belinda Benčić. Doktori kažu da ako sve zaraste kako treba, neće biti problema. Ako ne bude išlo po planu, šansa za operaciju postoji, ali ni to ne bi bilo ništa loše. Samo bi povećalo period do mog povratka na teren. Ako stvarno dođe do operacije, trebaće mjesec ili dva duže. To je operacija koju su mnogi imali i ne bi bila loša u smislu toga šta će biti u budućnosti", dodao je Austrijanac.

Kaže i da je njegovo stanje bolje nego ranije.

"Sada sam u boljoj poziciji, sve je mnogo jasnije. Imam precizan plan za narednih nekoliko nedjelja i znam kako će izgledati narednih par mjeseci. Imao sam na umu US Open i ostatak sezone, stvarno sam želeo da igram. To bi bilo prerano, platio sam ceh neiskustva sa povredama poput ove. Previše sam želio da se vratim brzo na teren", zaključio je Tim.

(B92)