Novak o LGBT teniserima: Za mene je to veoma hrabar potez

Novak Đoković, najbolji teniser svijeta, dao je svoje mišljenje o teniserima ili teniserkama koji su pripadnici LGBT organizacije.

Srpskog igrača su na konferenciji za medije pitali šta misli o ovoj temi i on je iskazao puno poštovanje prema njima.

"Ne bih imao ništa protiv toga. Svačije pravo je da ima svoju seksualnu orijentaciju, želju i pravac života. Poštujem to", rekao je Đoković na konferenciji.

U svijetu tenisa nisu toliko česti primeri da se igrači ili igračice izjave da su suprotne seksualne orijentacije, međutim ima primjera i jedan od njih je legendarna Bili Džin King koja je još 80-tih godina prošlog veka priznala da je lezbejka.

"Ne vidim ljude drugačije ukoliko se tako predstave. Za mene je to veoma hrabar potez zato što živimo u društvu koje još nije, tačnije određeni dijelovi zemlje nisu u stanju da prihvate to", zaključio je Novak.

“I actually see that as a really courageous move.” —Novak Djokovic shares his thoughts on if a #LGBTQ player were to come out on the #ATPTour