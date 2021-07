Novak o psovci na Vimbldonu: Kad neko pređe granicu, pokažem mu gde mu je mesto

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković imao je jednu "svađu" sa navijačem iz publike na susretu sa Denisom Kudlom na Vimbldonu, te je na nevaspitanje Nole odgovorio na svojstven način, doduše, uz psovku koju je kamera uhvatila.

Đoković je to prokomentarisao i naveo da je i on čovjek, te da ne može da ostane miran kada je neko nepristojan na tribinama i kada ga neko uporno provocira.

"Znate da 90 odsto mečeva igram protiv publike, terena, protivnika i svih živih. To je nešto na šta sam navikao, ali sam čovek od krvi i mesa, ne mogu uvek da ostanem smiren. Kada me neko isprovocira, kada to pređe granicu ukusa, sportskog ponašanja i poštovanja, onda mu pokažem gde mu je mesto. Nije bilo na srpskom", uz osmjeh je ispričao Novak, prenio je Telegraf.rs.

Đoković u narednom kolu igra protiv Kristijana Garina za prolaz u četvrtfinale turnira.