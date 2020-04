Novak odgovorio na Marijev izazov, Jelena pokazala da zna s reketom

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković odgovorio je Endiju Mariju na postavljeni izazov.

Kako svi na neki način pokušavaju da prekrate dane karantina, tako je i Mari sa suprugom Kim izazvao Novaka da sa Jelenom odigra 100 volej udaraca.

Đoković i supruga Jelena lako su to odradili i dobro se zabavili.

"Idemooo, volej izazov bio je prelak za Jelenu Đoković. Hvala za zabavu i nominaciju. Nastavite sa izazovima", napisao je Đoković uz video-snimak na Twitteru.

Idemooo the volley challenge was too easy for @jelenadjokovic haha bravoo. Thanks for the fun nomination Kim and @andymurray! Keep the challenges coming!!! #100volleychallenge #tennisathome #stayhome #teamdjokovic #nolefam pic.twitter.com/tffUO9OOCs