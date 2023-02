Novak oduševio pred Dubai: Igrao fudbal sa djecom na plaži pa proslavio gol (VIDEO)

Najbolji srpski teniser se vraća turnirima, prvi izazov počinje 27. februara u Dubaiju (serija 500).

Novak Đoković je odradio nekoliko treninga od kada je u četvrtak stigao u Ujedinjene Arapske Emirate, a nakon toga je odlučio da se opusti na plaži.

Nakon što je saznao svoj put do titule u Dubaiju, Novak je na plaži sa djecom igrao fudbal i tako oduševio navijače.

U jednom momentu je sa djecom proslavio pošto je njegova ekipa postigla gol.

Novak Đoković će se na turniru u Dubaiju od 27. februara do 4. marta naći pred nekoliko izazova, ali u Emirate stigao sa mnogo optimizma.

Nole is definitely enjoying his time in Dubai. And what's better than playing football on the beach with the kids pic.twitter.com/zpJMs3Oyt5