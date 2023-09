Novak otkrio zašto je obukao majicu "Mamba Forever"

Najbolji srpski teniser Novak Đoković odao je veliko priznanje i svom protivniku u finalu US Opena Danilu Medvedevu, a zatim je ispričao kako je došao na ideju da obuče majicu "Mamba zauvek" sa brojem 24 i na neki način posveti trijumf Kobiju Brajantu.

"Razmišljao sam o majici pre sedam dana, nikome to nisam rekao do pre par dana kada su mi ljudi iz mog tima pomogli. Kobi mi je bio blizak prijatelj, mnogo smo pričali o mentalitetu pobednika, kako se vratiti posle povrede, kako biti na vrhu. On je bio jedan od ljudi na koje sam najviše računao, uvek je bio spreman da ti da podršku. Mnogo nas je potresla njegova smrt", istakao je Đoković.