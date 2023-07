Novak otvoreno o Serbia openu: U komunikaciji smo sa ATP-om, ali je teško

Najbolji srpski teniser Novak Đoković dotakao se budućnosti ATP turnira u Beogradu, popularnog Serbia open takmičenja.

Nakon tri uspješne godine, Beograd je ponovo izgubio ATP turnir pošto je u kalendaru za narednu sezonu objavljeno da se teniski karavan vraća u Bukurešt.

Potreslo je to mnoge ljubitelje "bijelog sporta" na Balkanu, a Đoković, koji se trenutno nalazi u Londonu na Vimbldonu, uoči drugog kola dotakao se upravo te teme.

Jasno je da u Beogradu žele ATP turnir, direktor Serbia opena - Đorđe Đoković pokušava da dobije novu licencu, ali Novak ističe da taj zadatak nimalo nije lak.

"Moj brat je u komunikaciji sa ATP i sa vlasnicima drugih licenci i pokušava u poslednjih 4-5 meseci da dođe do nekih rešenja za sledeću godinu. Međutim, za sada nema informacija. Govorio sam ranije da nije toliko jednostavno jer ATP ne izdaje nove licence, a s druge strane, većina licenci koje postoje su profitabilne i onda prosto vlasnici ne žele da ih prodaju ili izdaju. Ali, ima nekih koji nisu profitabilni, koji imaju ekonomskih i organizacionih problema, znam o kojim turnirima se radi, ali ne bih da spominjem imena i sa njima se razgovara. Voleli bismo, lično bih voleo da to bude neka tradicija u Srbiji, Republici Srpskoj, gde je bio velikih uspeh ove godine. Puno znači, ne samo za naše profesionalne tenisere, već i za ljubitelje ovog sporta i za mlade tenisere da imaju priliku da se takmiče. Ima sada dosta ovih profesionalnih turnira na fjučers nivou u Srbiji u odnosu na prošle godine. U Kuršumlijskoj banji... To je fenomenalna inicijativa ljudi da pokrenu to. To je ključ" rekao je Novak Đoković.

Kao primjer, najbolji teniser svih vremena odabrao je Italiju koja bilježi sve bolje rezultate tokom posljednjih godina.

"Evo, zašto Italija sada ima velikog uspeha u muškom tenisu. Prvo, zato što ima ogroman broj turnira, na prvom i drugom stepenu profesionalnog tenisa, fjučersi i čelendžeri, dvorana, otvoreni, zatvoreni. Ima ih na svim mogućim podlogama u svim periodima u godini. Onda imaš neki kontiunitet i onda za jednog mladog tenisera i njegovu porodicu je to mnogo olakšavajuća okolnost jer ne mora da opterećuje svoj budžet, da ide da putuje, manji su troškovi kada putuješ u okviru svoje zemlje. Možeš mnogo bolje da se snađeš i za smeštaj. To je dobro i za razvoj tenisa. Trudimo se da 250-ica, ta kategorija je najrealnija. Sve preko toga je preveliki zalogaj u ovom trenutku. Videćemo. Načuo sam da će ATP da unosi dosta promena od 2025, posle olimpijske godine, videćemo u tom kalendaru" podvukao je Novak Đoković.

Srpski teniser će u trećem kolu Vimbldona igrati protiv Australijanca Džordana Tompsona, prenosi "Informer".