Novak počeo pripreme za šljaku bez pravog trenera

Najbolji srpski teniser Đoković je u Marbelji počeo sa treninzima za prvi predstojeći turnir, Masters u Monte Karlu.

Novak će prvi put igrati bez trenera, pošto je prekinuo saradnju sa Andreom Agasijem i Radekom Šćepanekom.

Srpski as je na dva poslednja turnira na kojima je igrao, u Indijan Velsu i Majamiju, ispadao već na prvoj prepreci, u 2. kolu.

VIDEO: @DjokerNole practicing intensely during his practice session at Puente Romano Tennis Club in Marbella.



(© Anseycris/Instagram) pic.twitter.com/DpAZY6euYl