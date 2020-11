Novak ponovo na udaru: Kad si najbolji moraš da se posvetiš sportu

Martina Navratilova javno je kritikovala Novaka Đokovića tokom US Opena, kada je izbjegao konferenciju nakon što je pogodio linijskog sudiju u vrat, a sada je nekadašnja teniserka ponovo napala prvog reketa svijeta.

Ovoga puta zbog Novakove ideje da organizuje poseban Sindikat tenisera koji očigledno nije po volji Čehinje koja sada radi kao teniski analitičar.

"On misli da radi pravu stvar. Ne slažem se s njim, ali to je njegov izbor. To sigurno nije pomoglo njegovom tenisu. To stvarno kod njega ne razumijem. Kada si najbolji na svijetu, potrebno je da ti energija odlazi na to, moraš da se posvetiš sportu. Da biste se opustili gledate TV, obrađujete drvo ili pletete šalove. Ali osnivanje sindikata?", zapitala se Navratilova tokom razgovora za "Irish Times", pa dodala:

"To ne pomaže uopšte, ni u jednoj situaciji. To možeš raditi kada prestaneš da igraš, ali trenutno je kontroverzno i ne pomaže. Tokom pandemije korona virusa pokušavaš da nas podijeliš, a sve to dok se pokušavamo ujediniti i shvatiti kako da igramo turnire, a da se ljudi ne razbolijevaju i ne umiru od korona virusa. Moramo da se držimo tog problema, a ne stvaramo novi koji nam ne treba".

(Telegraf.rs)