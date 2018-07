Novak poslije podizanja trofeja: Stefane, volim te najviše

Nije mogao Novak Đoković da sakrije emocije poslije 13. grend slem titule i pobjede nad Kevinom Andersonom u finalu Vimbldona. Sa peharom u rukama je dao intervju na terenu, a prvo je pogledao ka loži u kojoj je bio njegov sin Stefan.

“Prvi put u životu neko sa tribine uzvikuje “tata, tata”. Volim te, najviše - viknuo je Đoković.

Nije bio tu tokom samog susreta.

“Došao je na kraju, pošto prema pravilima deca mlađa od pet godina ne smeju da gledaju meč. Nije mogao uživo da me bodri, ali ako budem držao ovaj trofej u budućnosti, moći će. Zaista ne mogu da opišem koliko sam srećan”, blista Đoković.

