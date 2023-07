Novak predao krunu: Alkarazu epsko finale i prvi Vimbldon

Španski teniser Karlos Alkaras (20) pobjednik je 136. izdanja Vimbldona.

Prvi nosilac je u velikom finalu koje je trajalo preko četiri sata savladao srpskog tenisera Novaka Đokovića sa 3:2 i tako došao do prvog trofeja u Londonu i svog drugog grend slema u karijeri (US Open) koji mu je osigurao ostanak na vrhu ATP liste. S druge strane, srpski as je ostao na sedam trofeja na terenima „Ol Inglad klaba“ i 23 osvojene grend slem titule s kojima je i dalje rekorder.

Đokoviću je ovo bilo deveto finale na nezvaničnom prvenstvu svijeta i tek drugi poraz. Prije Alkarasa savladao ga je samo Endija Mari sada već daleke 2013. godine. Španac je već odavno dokazao da će biti budućnost tenisa i legitimni nasljednik velike trojke. Ovo mu je bilo drugo finale, a samo su Rafael Nadal (3) i Đoković (2) igrali meč za najveću titulu prije napunjene 21 godine.

Tako je čudesni niz Đokovića zaustavljen. Ovo mu je bio prvi poraz ove godine na grend slem turnirima (20-1). Alakras ga je spriječio da stigne do osme titule u Londonu i tako se izjednači se sa Rodžerom Federerom koji ima osam trofeja na najprestižnijem turniru. Takođe, Đokoviću je izmakao peti uzastopni naslov na terenima “Ol Ingland klaba“, što su ranije uradili Federer (2003-07) i Bjorn Borg (1976-80).

Đoković je bio na pragu još jednog apsolutnog rekorda. Imao je priliku da izjednači rekord u obje konkurencije. Legendarna Margaret Kort, koja je nastupala od 1960. do 1977. godine osvojila je ukupno 24 grend slem titule (11 u Open eri). Propustio je priliku i da postane najstariji šampion Vimbldona ikada (36 godina i 55 dana) i prestigne Federera (35 godina i 342 dana). Podsjetimo, Novaku je ovo bilo 35. finale grend slema, čime je nadmašio Amerikanku Kris Evert (34) i tako postavio apsolutni rekord u svim konkurencijama. Alakaras je zaustavio čudesan niz od 34 vezane pobjedu u Londonu (posljednji poraz od Tomaša Berdiha 2017) i čak 45 uzastopne na Centralnom terenu gdje je bio bez poraza od 2013. godine (Endi Mari).

Kada je u pitanju najiščekivanije finale u posljednjih nekoliko godina i ovogodišnji “blokbaster“ u prvom setu je Novak naprosto oduvao Španca. Iako se u prvom gemu susretao sa brejkom loptom, koju je spasio, Đoković je zatim napravio dupli brejk i imao velikih 5:0. Potom je prvi nosilac konačno osvojio servis gem za 5:1, ali je potom Novak sigurno odservirao za 6:1.

Ono što se moglo i pretpostaviti jeste da će Alkaraz podići nivou igre u drugom setu. Prvi je stigao do brejka, ali odmah u narednom se Đoković vratio. Odluka je pala u taj-brejku u kojem je Novak imao set loptu, koju nije iskoristo, ali zato jeste Španac svoju (8:6) za 1:1 u setovima. Osokoljen osvajanjem drugog setu Alkaraz je odmah napravio brejk u trećem i stekao veliku prednost. Novak je u potpunosti pao energetski, što je rezultirao da izgubi još dva servisa. Alkaraz je slavio sa 6:1 i vodstva od 2:1.

U četvrtom setu Novak je napravio brejk za 3:2 i stigao do kapitalne prednosti. Slavio je sa 6:3 i ušlo se u peti set. U tim trenucima je izgledao sjajno. Novak je imao priliku u petom setu, brejk loptu na startus eta, ali je napravio navjerovatnu grešku. Karlos to odmah kažnjava i u narednom gemu dolazi do brejka (2:1). Do kraja je sačuvao servis i dobio epsko finale sa 3:2. Peti set je završen rezultatom 6:4.