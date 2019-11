Novak samljeo Beretinija na startu završnog Mastersa

Srpski teniser Novak Đoković je ostvario pobjedu na startu Završnog mastersa u Londonu.

Drugorangirani igrač na ATP listi je za nešto više od sat vremena sa 6:2, 6:1 savladao Matea Beretinija.

Novak u Londonu brani finale i napada šestu titulu na Završnom mastersu, dok je Beretiniju ovo prvo učešće.

Oba tenisera su sigurno krenula u meč, a Beretini je uspijevao da odoli najboljem srpskom teniseru do šestog gema.

Ipak, dalje nije mogao te je to bilo sve što je uradio u prvom setu, jer je Đoković do kraja osvojio dva brejka i sve gemove te došao do 1:0.

Već na startu drugog seta bila je vidljiva sva nadmoć Đokovića. Vezao je četiri gema uz dva brejka, da bi potom izgubio jedan servis za 4:1.

Međutim, odmah oduzima servis protivniku, treći put u setu. Došao je u priliku da servira za meč. Na servisu je bio jako siguran i sa samo jednim izgubljenim poenom u posljednjem gemu dolazi do pobjede.