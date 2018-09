Novak šampion US opena

Najbolji srpski teniser Novak Đoković osvojio je titulu na US openu pobjedom u finalu nad Huanom Martinom del Potrom – 6:3, 7:6 (7-4), 6:3.

Đoković je nastavio fantastičnu drugu polovinu godine i poslije trofeja na Vimbldonu i u Sinsinatiju, za nešto više od tri sata dodao i ovaj iz Njujorka, ukupno treći u karijeri.

Novak je došao do 14. Grend slem pehara u svom 23. finalu, pa se sada izjednačio sa idolom Pitom Samprasom na večnoj listi – sada su ispred njega samo Rodžer Federer (20) i Rafael Nadal (17).



Takođe, ovim trijumfom se vratio gdje mu je mesto i od ponedeljka će biti treći igrač na ATP listi, pošto će preskočiti upravo Del Potra.



Duel pred 24.000 gledalaca na stadionu”Artur Eš” počeo je ujednačenom igrom, ali je od samog starta bilo očigledno da je srpski as raspoložen za igru. Odlično je čitao servise rivala, da bi u osmom gemu stigao do brejka, uprkos tome što je protivnik imao 40:0 na svoj servis.



To mu je bilo dovoljno da povede 1-0 u setovima, a kada je brejknuo Delpa i na početku drugog, mnogi su već videli rutinski završetak meča. Desilo se potpuno suprotno – Đokovićeva igra je bila u padu, Argentinac je krenuo sve bolje da napada i na krilima izuzetno glasne i u najmanju ruku nedisciplinovane publike izjednačio.



U završnici drugog dijela viđena je prava drama, kao i 20-minutni gem u kojem je Srbin spasao tri brejk lopte i borio se gotovo svim prisutnima na stadionu koji su bili na strani momka iz Tandila. Ispostaviće se kasnije da su to bili ključni trenuci za konačan ishod.



Nekako se iščupao iz nevjerovatno teške situacije, izborio taj brejk u kojem je sačekao da popusti forhend Huana Martina i slomio otpor velikog prijatelja.



Kao u drugom, i u trećem setu je ispustio brejk viška, ali je brzo stekao novu i odservirao za veliko slavlje.



Ovo će dvojici igrača bio 19. međusobni duel, pa sada Srbin vodi 15-4 u pobjedama.



Đokoviću je osim šampionskog pehara pripao ček i na 3,8 miliona dolara.