Novak saopštio važnu odluku, navijači će biti razočarani

Kako se i očekivalo, Novak Đoković će propustiti azijsku turneju i turnire u Kini, što je i sam potvrdio.

Srpski teniser će tako pauzirati nakon Dejvis kupa u kome je obezbijedio Srbiji prolaz u završni turnir koji će se igrati u Malagi.

Over the years, some of the best support I receive anywhere in the world is in China. Shanghai has always been one of my favorite tournaments in the season. I will be missing my #NoleFam in China. I hope that I can come back to China in the future and play in front of all of you…