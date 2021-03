Novak se obratio navijačima: Ovo je vaš uspeh koliko i moj

Novak Đoković obratio se navijačima širom svijeta posredstvom ATP Twitter naloga.

Najbolji svetski teniser zahvalio se svima na podršci tokom karijere i istakao da sa ponosom nosi majicu sa brojem 311, koliko sedmica je na prvom mjestu ATP liste.

Đoković je u ponedeljak postao rekorder po broju sedmica provedenih na prvom mjestu ATP liste, što je krovna teniska organizacija iskoristila kako bi se najbolji svetski teniser obratio armiji navijača širom svijeta, prenosi RTS.

"Hteo bih da vam se zahvalim za podršku tokom čitave karijere. Veoma sam ponosan što nosim ovu majicu koja obeležava posebno dostignuće koje sam nedavno ostvario. Ovo je vaš uspeh koliko i moj. Veoma sam ponosan što sam deo Lakost porodice. Vidimo se uskoro na Turu", rekao je Đoković u video-poruci.

Najbolji srpski teniser 311. sedmicu provodi kao najbolje plasirani teniser svijeta, čime je pretekao dosadašnjeg rekordera Rodžera Federera.

A message from Novak to the fans @DjokerNole | #Novak311 | #Lacoste pic.twitter.com/5KvzZcDxpz