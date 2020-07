"Novak se osećao jako loše kada je saznao da je pozitivan"

Bivši srpski teniser Janko Tipsarević govorio je o korona virusu u teniskom svijetu.

On je još jedanput podržao Novaka Đokovića povodom situacije na Adrija turu.

Tipsarević, koji i sam organizuje egzibiciono takmičenje u vrijeme pandemije, ističe da Novak nije prekršio nikakva zvanična pravila.

"Karantin je ovde prvih par meseci bio baš, baš brutalan. Ja sam bio u izolaciji 28 dana, nisam izašao iz apartmana. Zbog toga smo imali jako mali broj slučajeva. Praktično smo mislili da smo pobedili koronu, ali nažalost to nije bio slučaj i ljudi su se zarazili na Adrija turu", izjavio je Tipsarević u emisiji Krega Šapira.

Đoković i ostali učesnici i organiztatori Adrija tura najviše kritika su dobijali jer su, pored igranja tenisa, vrijeme provodili igrajući u noćnim klubovima.

"Novak i momci su izlazili i provodili se, što nije bilo potrebno. A onda su svi skočili Novaku na leđa i rekli da on nije uradio dovoljno da zaštiti igrače, što nije bilo istina. On se osećao baš loše prvog dana kada je saznao da ima koronu. Ali to je verovatno bilo zbog psihološkog pritiska, jer su ga prtiskali i strani i domaći mediji. Sa njim je sve u redu poslednjih 5-7 dana", izjavio je Janko 3. jula.

Nekadašnji osmi teniser svijeta vjeruje da ostale zvijezde ne bi dobile isti tretman kao Novak.

"Mislim da je bilo koja od drugih superzvezda uradila ovo, ne bi dobila isti tretman kao Novak", rekao je Tipsarević, ne pominjući imena.

Tipsarević je pričao i o odnosu stranih navijača prema prvom "reketu" planete.

"Postoje mesta na svetu gde ljudi vole Novaka, kao što su Azija, Rusija, Italija. Novak je jedan od najomiljenijih stranih igrača u Italiji. Ali, ako pogledate poslednjih nekoliko finala US opena ili Vimbldona, bilo je odvratno kako su se ponašali prema njemu", istakao je Janko.

