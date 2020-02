Novak se pokajao: Nekada uradite nešto na šta niste ponosni

Novak Đoković je govorio o kontroverznom momentu u finalu Australijen opena.

Đoković je osvojio osmu titulu u Melburnu pobijedivši Dominika Tima 3:2 u setovima.

Tokom trećeg seta desio se zanimljiv, kontroverzan momenat između srpskog tenisera i francuskog sudije Damijena Dumusoe.

Tokom jednog Novakovog servis gema, pri rezultatu 15:30, Dumusoa mu je dodijelio dvije opomene za prekoračenje vremena za servis, te kod druge oduzeo prvi servis.

"Učinio si se sebe slavnim. Svaka ti čast, posebno kod druge", rekao mu je Đoković.

On je, takođe, potapšao sudiju po patici, što prema pravilima nije dozvoljeno.

"Igrač ni u jednom trenutku neće fizički napasti sudiju, protivnika, gledaoca ili bilo koga drugog unutar kompleksa turnira. Kršenje ovog pravila donijeće mu kaznu od do 20.000 dolara", navodi se u pravilniku.

Poslije pobjede u finalu najbolji teniser planete se izvinio zbog svog postupka.

"U profesionalnom sportu dešavaju se stvari zbog kojih niste ponosni. Nekada uradite nešto zbog čega niste srećni, prolazite kroz razne nivoe emocija, idete gore-dole. Naravno, nisam srećan što sam pipnuo glavnog sudiju i stvarno mi je žao ako sam uvredio njega ili nekog drugog", izjavio je Đoković i pojasnio situaciju:

"U trenutku borbe neke odluke koje je on doneo su mi poremetile koncentraciju i poljuljale balans. Pokušao sam da se vratim u ravnotežu i sve se dobro završilo po mene. Nadam se da su svi gledaoci uživali u borbi".

