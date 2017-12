"Novak, srbinator je potreban tenisu"

Novak Đoković je inteligentan, duhovit, zabavan, šarmantan i veliki je džentlmen, i kao takav je potreban tenisu.

Ovaj zaključak izveli su novinari magazine "Tennis world" u tekstu pod nazivom "Novak Đoković – posljednji zabavni momak tenisa".

U tekstu se navodi da Novak tečno govori 5 jezika – srpski, engleski, italijanski, francuski i njemački, ali da mu nije strano ni da se našali.

"Džon Mekinro, Džimi Konors i Anri Lekont bili su nosioci te preko potrebne aure prije mnogo godina, ali budimo iskreni, do pojave Novaka Đokovića, dugo vremena to šaljivo mjesto niko nije zagolicao. Idite na Youtube i vidjećete brojne video klipove koji pokazuju ne samo to da umje da se šali na tuđ račun, već i da je pravi šampion u zabavi, a istovremeno i veliki džentlmen", navodi se u tekstu.

Svi se dobro sjećamo imitacija najvećih rivala, zanimljivih reklama i duhovitih opaski na terenu i van njega.

"Postoji tanka linija između života punog slave i uspjeha, i normalnog života. Ovaj momak probija tu granicu i uspijeva da spoji ta dva segmenta u koherentnu masu".

Ono što ga odvaja jeste njegova spontanost.

"Serbinator, za razliku od pravog komičara, neće reći da je u pitanju šala kako bi vam se dopala. Đoković je neko ko samo pomisli nešto zabavno i želi da podijeli sa vama. To je ono što Novaka Đokovića, ‘Džokera’, čini čovjekom".

Za kraj, "Tennis world" je poželio uspješan povratak najboljeg srpskog sportiste.

"Novak je potreban tenisu, želimo da kapu šaljivdžije nosi koliko on bude želio, dok njegovi navijači takođe imaju želju da se vrati na prvo mjesto i igra dugo, dugo vremena", zaključuje se u tekstu.

Za to vrijeme, Đoković se potrudio da opravda nadimak, snimivši zanimljivu video Novogodišnju čestitku, pošto pjeva poznatu pjesmu zajedno sa trenerom Radekom Štepanekom.

(B92)