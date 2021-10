Novak sve bliži da prestigne Samprasa

Novak Đoković ima velike šanse da završi sezonu kao najbolji reket svijeta.

Time bi se upisao u istoriju kao prvi teniser kojem je sedam puta pošlo za rukom da bude broj jedan na kraju kalendarske godine.

Ostavio bi iza sebe idola iz dječačkih dana, Pita Samprasa i tako još jednom ispisao istoriju.

Ove godine, za razliku od prethodnih, kada se gledala ATP lista, o završnom broju jedan, iz praktičnih razloga, odlučuje ATP trka.

Pandemija virusa korona uticala je na promjene u računanju ATP liste, pa nije logično da se sve ravna po njoj ako su se u obzir uzimali i neki rezultati iz 2019. i 2020.

Tako će Novak Đoković, koji je trenutno vodeći u ATP trci 8.370 poena, biti u pol poziciji u odnosu na najvećeg rivala u 2021. godini, Rusa Danila Medvedeva, u odnosu na kog ima 1.990 poena prednosti.

Od ponedjeljka, Novak će imati istih 8.370 poena, a Medvedev 6.470, pa će razlika biti 1.900 poena.

Dakle, poraz Moskovljanina u osmini finala Indijan Velsa od Grigora Dimitrova, olakšao je posao Novaku.

Iako je još neizvjesno gdje će igrati do kraja sezone (prijavljen je za Pariz), ima velike izglede da se zadrži na tronu.

Računica kaže da u slučaju i da Medvedev osvoji sve turnire do kraja godine (Moskva, Pariz, ATP Tur finale u Torinu), može da sakupi još maksimum 2.750 poena.

To je dakle u najboljem slučaju, osim ako se ne prijavi i za turnir u Beču, koji nosi 500 poena.

Međutim, kako je i sam priznao da je umoran, lako bi mogao da preskoči Kup Kremlja, a svaki poraz bi dodatno išao u prilog Đokoviću.

Sa druge strane, čak i da Medvedev osvoji sve turnire do kraja (bez Beča ili nekog drugog turnira) Novaku bi u najgorem slučaju trebalo da osvoji još 850 poena.

U slučaju da na kraju imaju isti broj bodova, Novak bi imao prednost zbog većeg broja poena osvojenih na najvažnijim turnirima.

Tu bi do izražaja došlo osvajanje tri grend slem titule i finale US Opena. Kako god bilo, Rus ima planinu od zadatka, a Novak može da se koncentriše na to da se dobro odmori i pripremi za 2022. godinu u kojoj će pokušati da napadne nove rekorde i krene u misiju po 21. grend slem.

