Novak u majici boje breskve na Rolan Garosu

Novak Đoković će od 28. maja do 11. juna pokušati da osvoji treću grend slem titulu na Rolan Garosu.

I ne samo to, već i da se 23. trijumfom na turnirima velike četvorke usami na vrhu liste osvajača turnira velike četvorke.

Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije opreme koju će treći reket svijeta nositi na drugom grend slemu sezone u Bulonjskoj šumi.

Novak je izabrao da igra u narandžasto/breskva boji majice i u plavom šortsu.

Da li će mu to donijeti sreću, ostaje da se vidi, tek, treba reži da je prošle sezone igrao u crvenoj majici.

Žrijeb za Rolan Garos biće obavljen u četvrtak 25. maja od 14 časova i tada ćemo znati kakav će imati put na turniru u Bulonjskoj šumi.

This will be @djokernole’s outfit for @rolandgarros I really like the light orange/peach one @lacoste @tguibert @novakfanclub https://t.co/iFpZXq1pS1 pic.twitter.com/RcagmpiAGl