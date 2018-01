Novak u novim patikama pred Australiju

Srpski teniser Novak Đoković fotografisan je u novim patikama na startu nove sezone na ATP turu.

Krajem prošle godine se spekulisalo da bi srpski igrač mogao da okonča višegodišnju saradnju sa Adidasom u korist Asiksa.

Modeli koje je do sada nosio su bili tzv. "blackout", odnosno modeli na kojima se ništa ne vidi, a sada se po prvi put vidi boja i dezen patika. Međutim, još uvijek nema zvanične potvrde o promjeni sponzora kada je obuća u pitanju.

Ovo bi mogao da bude veliki zaokret jer se patike smatraju drugim najvažnijim delom sportske opreme tenisera.

Podsjećamo, Đoković je prošle godine okončao i saradnju sa Uniklom poslije pet godina i obukao se u Lakost. Očekuje se da se vrati na teren 10. januara kada će igrati prvi od dva egzibiciona turnira pred Australian Open.

"Ozi Open" se igra od 15. do 28. januara.

