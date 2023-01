Novak već saznao potencijalnog rivala u polufinalu

Novak Đoković još nije završio posao u četvrtfinalu, ali je saznao sa kim bi mogao da igra u polufinalu.

Ovaj susret u Adelejdu (turnir iz serije 250) je već nazvan "finale prije finala" jer postoji mogućnost da se susretnu dva grend slem šampiona (dvojica od trojice koji su igrali na turnir).

Danil Medvedev je, kako prenosi nova.rs, neočekivano lako savladao zemljaka Karena Hačanova sa 6:3, 6:3 i tako bukirao kartu za prvo polufinale u sezoni.

Meč je trajao 78 minuta, a Medvedev je imao punu kontrolu. U prvom setu se nije susreo ni sa jednom brejk loptom, propustio je prve dvije, a onda treću iskoristio za 4:3. Osvaja sljedeći gem sa nulom, a onda je napravio još jedan brejk za 6:3.

Ipak, drugi set je donio nešto više problema trenutno sedmog teniseru svijeta. Hačanov je napravio brejk za 2:1, a to je samo probudilo Medvedeva. Do kraja seta je napravio dva brejka, a onda priveo meč kraju.

Podsjećamo, Đoković igra danas protiv Kanađanina Denisa Šapovalova u četvrtfinalu.

Inače, Đoković je do sada slavio protiv Medvedeva osam puta, dok je četiri puta poražen. Ipak, Medvedev je nanio Đokoviću jedan od najtežih poraza u karijeri kada je slavio u finalu US Opena 2021. godine. Ne samo da je spriječio Đokovića da stigne do 21. grend slem titule, već ga je spriječio i da postane prvi teniser koji je osvojio kalendarski grend slem još od legendarnog Rod Lejvera.

U drugom polufinalu će snage odmeriti Sebastijan Korda i Jošihito Nišioka.