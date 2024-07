Novak za 54 minuta do prvog seta

​Novak Đoković nastavlja pohod ka zlatnom olimpijskom odličju. On je kroz 54 minuta nadigrao njemačkog tenisera Dominika Kepfera i uzeo prvi set.

Novak je u prve dvije runde eliminisao Metjua Ebdena i Rafaela Nadala.

S druge strane, Kepfer je pobijedio Miliša Raonića i Matea Arnaldija, oba meča igrao je u tri seta.

Novak Djokovic breaks to win the first set 7-5! Go Novak. pic.twitter.com/lgCa0OF0AE