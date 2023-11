Novak začuđen pitanjem novinara: "Zašto sam uznemiren?" (VIDEO)

Novak Đoković je u izjavi sa terena poslije pobjede nad Hubertom Hurkačem u meču trećeg kola "Zelene grupe" Završnog turnira u Torinu reagovao iznenađeno na konstataciju novinara da je djelovao uznemireno poslije drugog seta.

Novaku Đokoviću je bila potrebna pobjeda od dva seta kako bi imao sigurnije šanse za prolazak u polufinale Završnog turnira. Ipak, Hubert Hurkač ostvaruje brejk u petom gemu drugog seta, na koji se nadovezuje i dolazi do izjednačenja 1:1 u setovima.

Tim rezultatom je Poljak odveo Janika Sinera u polufinale, a Đokovića stavio pred neprijatnu situaciju. Prolazak Novaka u polufinale zavisi isključivo od pobjede Janika Sinera nad Holgerom Runeom.

Taj podatak je nesumnjivo znao i sam Novak kad je izgubio svoj servis u petom gemu drugog seta, prenosi RTS.

Novak Djokovic was clearly offended by the Turin audience.#NittoATPFinals pic.twitter.com/jCWDrpKVJe