Novak zadovoljan novim takmičenjem, Hopman kup je mrtav

Hopman kup, egzibiciono tenisko takmičenje koje se odigrava početkom godine, od naredne sezone više neće postojati.

Teniska asocijacija Australije objavila je da je ukinula ugovor koji je imala sa organizacijom Hopman kupa i da će to takmičenje prestati da postoji poslije 31 godine postojanja.

Hopman kup će u teniskoj sezoni zamijeniti novo takmičenje – ATP Kup – takmičenje koje će se igrati u tri grada (Pert, Sidnej i Brizbejn) i koje će se sastojati od 24 tima sačinjena od tenisera.

ATP kup će biti igran početkom januara, u terninu koji je bio rezervisan za Hopman kup.

Teniska asocijacija Australije je najavila i potencijalan nastanak ženskog takmičenja nalik ATP Kupu, koje bi trebalo da se odigrava uporedo sa njim, ali realizacija tog plana nije planirana za narednu sezonu.

Na ATP Kupu će se, ra zarliku od Hopman kupa, dobijati ATP bodovi (oko 750), a to takmičenje je ranije podržao najbolji teniser planete Novak Đoković.

"Sviđa mi se to što je ATP, to jest teniseri, vlasnik tog takmičenja, kao i što se dobijaju bodovi. Biće to najbolji način da se počne sezone. Više od 90 odsto vremena igramo samo za sebe i nemamo mnogo timskih takmičenja. Ovaj skup će okupiti dosta nacija i za mene lično će biti lepa prilika da predstavljam svoju zemlju", rekao je Đoković prošlog novembra.

Najuspješnija nacija Hopman kupa su Sjedinjene Američke Države, koje su do titule došle osam puta, dok je posljednju titulu osvojila Švajcarska u tandemu Federer-Benčić.

Srbija se dvaput našla u finalu Hopman kupa – 2008. kada je doživjela poraz od SAD i 2013. kada je bolja bila Španija.