"Novak želi da bude prvo ime u svim knjigama rekorda"

Džejms Blejk, nekada četvrti teniser svijeta, impresioniran je učinkom Novaka Đokovića u dosadašnjem toku karijere.

Amerikanac, koji je u karijeri osvojio deset titula, smatra da su Novakov psihološki profil i njegova mentalna snaga najzaslužniji za brojne uspjehe.

Uoči finala Vimbldona sa Mateom Beretinijem, Blejk je rekao kako je srpski šampion neumoran.

"Stvarno je impresivan. Na Turu je godinama, ima 34 i mislim da se takmiči punih 17 godina. Pomislite da bi čovjek poslije svega mogao da se umori. Čak je i poslije Rolan Garosa rekao kako je mentalno iscrpljen. Veoma je lako doći u to stanje. Međutim, on sve to uspije da prebrodi i kaže: 'Znate šta? Dolazi Vimbldonmoram da budem spreman'. I u stanju je da opet napuni baterije, mentalno i fizički, radi to bolje nego iko na svijetu", smatra Blejk.

On dodaje da je jasno šta je Novakov cilj u nastavku karijere.

"On želi da bude prvo ime u svim knjigama rekorda, u svakom pasusu želi da bude prvi. Prirodna je ta želja. Mislim da bi bilo tako i da ima 19 titula, a da je recimo prije toga rekord bio 14 da bi i dalje gurao ka 20, 21..." zaključio je Džejms.

