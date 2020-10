Novaka oduševili navijači u Beču

Much love to all the fans watching practice from outside the tent today . This city has great energy, very happy to be playing here @erstebankopen. Let’s go! #Idemooo Viele Grüße an alle Fans, die heute das Training von außen verfolgt haben . Diese Stadt hat eine sehr gute Energie und ich freue mich riesig hier zu spielen. Auf geht’s! #ErsteBankOpen

A post shared by Novak Djokovic (@djokernole) on Oct 26, 2020 at 12:42pm PDT