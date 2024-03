"Novakov otkaz Ivaniševiću je najbolja odluka"

Novak Đoković i Goran Ivanišević zvanično su se razišli ove srijede i to je glavna vijest dana u svijetu tenisa.

Bivši selektor Dejvis kup reprezentacije Srbije i proslavljeni stručnjak Radmilo Armenulić smatra da je to najbolja odluka koju je mogao da donese prvi reket svijeta.

"Presudili su rezultati. Novak je ustanovio da Ivanišević više ne može da mu pokloni pažnje koliko mu treba. Očigledno je da treninzi više nisu bili aktivni, da je došlo do zasićenja. Mislim da Novak doneo dobru odluku. Videćemo da li će sve to biti uspešno. Moje mišljenje je da će biti", rekao je Radmilo Armenulić za "Kurir".

Pa je dodao:

"Novak je shvatio da mora da popravi volej, servis, još neke važne stvari u svojoj igri. Siguran sam da ima nekoga u vidu".

Armenulić ozbiljno poznaje i Đokovića i Ivaniševića.

"Goran je bio moj igrač! Odlično ga poznajem. Voli fantazije, a to nije dobro za trenera. Posebno trenera koji vodi brigu o najboljem na svetu. Plus, nisam siguran da dobro zapaža detalje u teniskoj igri".

Armenulić ima i prijedlog ko bi mogao da bude idealno rješenje za novog trenera Novaka Đokovića.

"Mislim da bi Ivan Lendl bio idealan. On je ozbiljan čovek, bio je ozbiljan igrač. Plus, maksimalno posvećeno bi shvatio svoj posao. Prvo bi uneo sigurnost Novaku, jer je i sam bio takav igrač. Sa osnovne linije Lendl bio je car. Najsigurniji teniser i danas u tom segmentu igre. Lendl je imao aktivnu igru sa osnovne linije i tu je bio najbolji na svetu, na šljaci. Mislim da bi mogao mnogo da pomogne Novaku pred Rolan Garos".

Marjan Vajda trenutno je bez angažmana.

"Šta znam... Vajda je bio. Radio je sa Novakom. Ne treba vraćati trenera. Nikad. Ne radi se to. Zašto ? Ako je bio uspešan, očekuje se da nastavi tako. Ali, to nije sigurno, pa je pritisak ogroman. I druga važna stvar, Marjan Vajda je kao član familije Đoković, a to nije dobro".

Pa je zaključio.

"Pravilan izbor trenera može mnogo da mu pomogne. Ne samo kroz trening, već i kroz razgovor. Novaku je sada najvažnije vratiti samopouzdanje. A, svedoci smo da to kod njega ide vrlo brzo. Ako mu novi trener bude Lendl, očekujem pozitivan rezultat. Mada, biće teško. Ne treba zaboraviti, da javnost sve sem osvajanja trofeja ili turnira od Novakove strane doživljava kao neuspeh. A, to je veliko opterećenje", jasan je Radmilo Armenulić, prenosi B92.

