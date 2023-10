Novakov plan: Zna se najveći cilj i to nije broj jedan

Najbolji teniser na planeti, Novak Đoković se polako priprema za završni dio sezone. Najveći cilj do kraja sezone za njega nije da bude broj jedan, ali jeste jedan od najbitnijih i pokušaće da završi godinu kao prvi teniser svijeta.

Do sada je završavao sedam puta, ovo je velika šansa za osmi put jer ima 500 bodova više u ATP trci od Karlosa Alkaraza (nemojte je pomiješati sa ATP listom koja računa rezultate u posljednjih godinu dana, ATP trka računa samo rezultate od početka sezone).

On je danas dao izjavu novinarima u Beogradu gdje se pripremao za završnicu sezone.

"U toku su pripreme za završni deo sezone i preostala tri turnira na kojima učestvujem, u Parizu, Bersiju, na Završnom Mastersu u Torinu i Dejvis kup u Malagi, četvrtfinale protiv Velike Britanije. Radujem se predstojećim izazovima, i dalje sam u trci za 'broj jedan' sa Karlosom Alkarazom u toj borbi. Imam još nekoliko nedelja, taman dovoljno da spremim svoje telo i da dovedem igru do željenog nivoa. Verovatno će ta pauza od pet nedelja između takmičarskih obaveza između US Opena i turnira u Bersiju verovatno uticati na početku, ali nadam se da ću to uspeti da prebrodim što pre i da ću ući u željeni nivo i tempo igranja takmičarskog tenisa", rekao je Novak Đoković.

Ipak, čini se da mu je najbitnije u ovom trenutku da napravi dobar rezultat sa reprezentacijom Srbije.

"Očekivanja su naravno najviša, kao i ambicije, to sam ponovio nebrojeno puta u karijeri. Imao sam mnogo uspeha u Bersiju i u dvorani tokom karijere, ništa manje ne očekujem ni ove godine osim najviših ciljeva. Najveća želja mi je da osvojimo Dejvis kup, nadam se da ćemo svi biti zdravi, u formi i da ću osvojiti bar jedan od dva predstojeća turnira u dvorani", rekao je Novak.

