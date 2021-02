Novakova povreda se pogoršala

Novak Đoković je stegao zube, odigrao Australijan open do kraja i osvojio ga, ali je vukao povredu još od rane faze turnira koja je sada znantno pogoršana, ustanovljeno je poslije magnetne rezonance i pregleda, otkrio je najbolji teniser svijeta.

Đoković je doživio jedno proklizavanje iznad osnovne linije nakon kojeg je umalo predao meč Tejloru Fricu u trećem kolu u Melburnu, jer je zaradio povredu mišića u abdomenu.

"Upravo sam došao sa još jednog pregleda magnetne rezonance i šteta na mišiću je sada veća nego kada sam prvi put odradio preglede nakon meča treće runde takmičenja. Ne izgleda to previše loše, ali slušajući riječi doktora, moraću da uzmem odmor kako bih to zaliječio", rekao je Novak.

Novom-starom šampionu je na MR ustanovljeno da je procjep na mišiću nakon meča sa Fricom bio 1.7 centimetra, a da je sada na kraju Gren slema dostigao čak 2.5 centimetra.

"Gledam na ovo kao veliko iskustvo i sjajnu priču kroz koju sam izvukao mnogo pozitivnih stvari i naučio dosta lekcija o meni i svemu što se desilo u posljednjih pet nedjelja. Sve što se dešavalo izvan i na terenau je, zapravo, napravilo ovu pobjedu slađom. Otpornost i moć da se oduprem povredi, nešto što nisam iskusio ranije, bio sam u situaciji da me to testira dan za danom. Sagledao sam stvari i pokušavao da izađem iz svega toga i prođem što dalje na turniru, to bih izdvojio kao glavnu lekciju koju sam naučio ovdje u Australiji", kazao je Novak.

U rasporedu, Novak nema niti jednu obavezu naredne tri nedjelje, ali 22. marta stiže Majami Open na kojem je njegovo učešće upitno.

Pominje se da bi to mogao da preskoči i da se vrati tek kada počne sezona šljake kako bi proveo vrijeme odmarajući se sa porodicom.

Siguran povratak na teren se očekuje 12. aprila u Monte Karlu, a do tada, vidjećemo da li će se zaliječiti za put na Floridu.

(Telegraf.rs)