"Novaku će nedostajati publika dok praši protivnike"

Bivši teniser i analitičar "Eurosporta" Mats Vilander pričao je o predstojećem US Openu.

Vilander je pričao o nastavku teniske sezone i igri bez publike.

Šveđanin, koji trenutno radi na televiziji "Eurosport" kao analitičar, smatra da samo Dominik Tim može da se suprotstavi Novaku Đokoviću.

"Znamo da na Novaka publika ne utiče na početku i na kraju meča, ali imaju uticaj na njega tokom meča kada na primjer ima set i brejk prednosti i onda traži od publike da ga 'pogura' do pobjede. Da li ćemo tu vidjeti razliku između igrača na koje publika ima uticaj i na one koji ne zavise od publike? Da, to može da bude problem za Novaka što ne može da koristi pomoć publike dok 'praši' protivnika", u šaljivom tonu je zaključio Vilander na "Eurosportu".

On dodaje da turnir neće biti ništa slabiji zato što na njemu neće biti Rafaela Nadala i Rodžera Federera.

"Za mene to nije slučaj. Ovo je Gren Slem, igraju oni igrači koji su spremni i to je to, tako je uvijek bilo. Svake godine neko izostane i ne znam zašto bi se uopšte nipodoštavala ova titula samo zato što njih nema", kaže Vilander.

Dodaje da smatra kako jedino Dominik Tim trenutno može da zaustavi Novaka.

"Novakove pripreme za US Open su bile perfektne, kao i svaki put kada se priprema za Grend slem. Teško je sada reći da li neko može da ga poremeti i njegova spremnost je najbitnija ode. Mnogi mladi igrači i ne znaju šta se savršena sprema, a nikako do sada nisu bili uspešni u završnici Slemova. Đoković je favorit zbog starih rezultata i velike želje da se takmiči, a trenutno mi jedini Dominik Tim deluje tako dobro i jako i da je jedini spreman da mu se suprotstavi", kaže Vilander.

(B92)