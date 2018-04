Novaku ispunjena želja, stigla pozivnica za turnir u Barseloni

Novak Đoković dobio je specijalnu pozivnicu za nastup na turniru iz Serije 500 naredne nedjelje u Barseloni, navedeno je na zvaničnom sajtu takmičenja.

Novak je u četvrtak eliminisan na Mastersu u Monte Karlu, u borbi za četvrtinu finala finala od Dominika Tima, da bi odmah poslije meča rekao da želi da igra i sljedeće nedjelje.

Ipak, uprkos porazu, imajući u vidu prethodne mečeve protiv Dušana Lajkovića i Borne Ćorića, svakako da svi ljubitelji tenisa imaju razloga za optimizam jer deljuje da osvajač dvanaest Grend Slem titula polako hvata pravi ritam, poslije velikih problema sa povredom lakta.

Najbolji srpski sportista u istoriji poslije dvanaest godina nastupiće u Kataloniji, kada je poražen već u prvom kolu, što će mu svakako biti odlična provjera pred nastavak sezone na zemljanoj podlozi, odnosno drugi Grend Slem sezone – Rolan Garos.

Glavni favorit jeste prvi reket svijeta i 'kralj šljake' Rafael Nadal, a tu su još i Tim, Grigor Dimitrov, David Gofan, kao i svi španski teniseri iz Top 100.

Novak #Djokovic will be playing at next week's Barcelona Open!



Nadal, Dimitrov, Thiem, Goffin already in the field. https://t.co/6r1KIaKcR4