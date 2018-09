Novčana kazna za Serenu zbog ispada na US open

Serena Vilijams kažnjena je sa 17.000 dolara zbog ispada tokom finala US opena protiv Naomi Osake.

Serena je izgubila u finalu sa 2-0 u setovima od mlade Japanke koja je osvojila svoju prvu Grend slem titulu u karijeri.

Meč je ispraćen od strane javnosti više nego što je očekivano, zbog više ispada nekada prve teniserke svijeta Serena Vilijams i njenog ponašanja na terenu.

Serena je, isprovocirana odlukama glavnog sudije meča Karlosa Ramosa, pravila scene na "Artur Eš" stadionu u Njujorku, zvala supervizora i svađala se sa sudijom.

Podsjećamo, Ramos je prvobitno dao "penal" Vilijams jer joj je, po njegovom mišljenju, trener Patrik Muratoglu davao savjete sa tribina. Serena se zatim svađala sa sudijom kojem se klela da to nije uradila, ali je njen trener kasnije priznao da je vršio "koučing".

Sljedeći "penal" Amerikanka je dobila jer je slomila reket, što je samo prouzrokovalo da 37-godišnjakinja još više poludi. Tada je izgubila poen, a nedugo poslije je govorila Ramosu da je lopov, pa je to rezultovali u oduzimanju cijelog gema.

Serena je izgubila meč, čestitala protivnici, a sada je zvanično kažnjena od strane sa 17.000 dolara zbog sve tri kazne koja je dobila na terenu.

Novčana kazna je raspodijeljena ovako: 4.000 dolara za "koučing", 3.000 za lomljenje reketa i 10.000 za "verbalni napad" na sudiju Ramosa.

