Novi Đokovićev trener: Novak se mijenja

Marko Paniki, novi kondicioni trener Novaka Đoković, kaže da je srpski teniser veoma radoznao i posvećen u radu.

"Njegov menadžment prišao mi je tokom turnira u Monte Karlu dok sam pomagao Boleliju i Đaneziju. Željeli su da vide u kakvoj sam situaciji i da li sam dostupan za saradnju. Tada nisam ni znao da se on razišao sa svojim timom, poslije smo ponovo razgovarali na Rolan Garosu i jasno mi je od starta rekao da želi konstantnu posvećenost i rad isključivo s njim", kaže Italijan.

Paniki je tokom karijere radio sa Svetlanom Kuznjecovom i sa Fabijom Fonjinijem, a Novak mu je novi izazov.

"Izuzetan je momak sa natprosječnom inteligencijom. Uvijek želi da zna zbog čega radimo određenu vježbu, želi da zna i da razumije, a vidim i da dobro poznaje ljudsko tijelo. Osim toga, stiže i da se posveti drugim stvarima kao što je njegova fondacija i brojni projekti koje ima u Srbiji", dodao je on.

Na pitanje može li Đoković ponovo da bude nepobjediv, Paniki je odgovorio:

"To je veliko pitanje. Novak se mijenja i kao osoba, odrasta, a to znači da u njegovom životu nije jedino tenis, već i porodica. To se dešava svima, to je najdelikatnija faza u životu igrača. Moraćemo dobro da raspolažemo njegovom energijom jer su se i obaveze van terena povećale".

Posljednji zvanični turnir Đoković je odigrao na Vimbldonu, slijedi mu egzibicija u Abu Dabiju, a na ATP tur vratiće se u Dohi od prvog januara.

(Sportklub.rs)