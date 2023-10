Novi plesni pokret u Đokovićevoj kolekciji (VIDEO)

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković zatražio je u nedjelju od Gaela Monfisa da mu pokaže neke nove plesne pokrete kako bi ih dodao u već bogatu kolekciju.

Njih dvojica će u utorak početi svoje takmičenje na Mastersu u Parizu, a nedavno su se zajedno sastali na treningu u Akor Areni.

''Hoćeš li da igraš ili šta? Hoćeš li da nam pokažeš par... pokaži mi jedan pokret i ja ću ga ponoviti. Pokušaću da ponovim pokret'', rekao je Novak uz osmjeh Monfisu.

When La Monf taught Nole how to dance @DjokerNole @Gael_Monfils #RolexParisMasters pic.twitter.com/m8fihmEzVY