Novi snimak Novakovih priprema za US Open: Jedna stvar posebno raduje navijače (VIDEO)

Najbolji srpski teniser Novak Đoković u Crnoj Gori se uveliko priprema za nastup na predstojećem US Openu.

Iskoristio je Đoković slobodno vreme nakon osvajanja zlatne medalje na Olimpijskim igrama za kratak, ali zasluženi predah, ali se ubrzo bacio na pripreme za predstojeći Grend slem.

Sada se pojavio i novi snimak Novakovih priprema, koje odrađuje u Portonovom, a jedan detalj je posebno obradovao fanove, navodi Telegraf.rs.

#SaturdayMotivation As reported the other day, @DjokerNole was hitting in practice this morning in Portonovi, prepping for the upcoming #USOpen pic.twitter.com/DX9JsTCyBb