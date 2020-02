Novinar NYT: Za koga publika navija? Rodžera, Rafu i Novakovog protivnika

Srpski teniser Novak Đoković u finalu Australian Opena pobijedio je Austrijanca Dominika Tima 6:4, 4:6, 2:6, 6:3 i 6:4 nakon četiri sata igre.

Do četvrtog seta činilo se kako će Đoković sigurno izgubiti, ali Srbin ponovno pokazuje nevjerovatnu mentalnu snagu, koja ga je dovela do statusa jednog od najboljih u istoriji, i pravi sjajan preokret. Postao je tek treći teniser od 2000. koji je uspio okrenuti 2:1 u finalu Grand Slama. U takvoj situaciji je do sada u karijeri bio na omjeru 0-7.

Osim odličnog protivnika, Đoković je opet protiv sebe imao publiku, osim srpskih navijača koji su bili u manjini. Novinar "New York Timesa" koji živi tenis Ben Rotenberg slikovito je objasnio ponašanje publike kada igra Đoković.

"Tri igrača koji iza sebe uvijek imaju pouzdanu podrđku publike: Federer, Nadal i ko god igra protiv Đokovića", napisao je.