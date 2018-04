Novinarka: Postali ste otac; Izner: O, Bože, ne

Džon Izner je na Mastersu u Majamiju došao do najvećeg trofeja u karijeri, a na konferenciji za novinare je saznao da "ima dijete".

"Imate 32 godine, postali ste otac, da li mislite da je to iskustvo... Imate dijete, zar ne?", glasila je konstatacija jedne novinarke, na šta je američki teniser ostao u čudu:

"Ne! Mislim, šta se dešava? Bože...", nasmijao je Izner sve prisutne u sali.

Ubrzo se novinarka ispravila i pitala ono što je željela.

"Da li mislite da vam je porodični život donio više mentalne stabilnosti?", aluridajući na to što je Izner, ubzo poslije vjenčanja, došao do titule.

"Jeste, mnogi igrači su igrali dobro poslije vjenčanja ili vjeridbi. Moj privatni život je veoma stabilan i u pravu ste, pomoglo mi je to mnogo. Shvatio sam da postoje i važnije stvari od tenisa", rekao je iskusni teniser i dodao:

"Oduvijek mi je bilo jasno koliko sam sretan što živim od sporta koji volim, a sada sam u još boljoj situaciji, pošto sam oženio ljubav svog života".

So this was something. pic.twitter.com/2E0lJCAZPH