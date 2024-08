Nevjerovatan meč u Parizu: Đoković uprkos povredi u polufinalu OI

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale Olimpijskim igrama u Parizu, pošto je večeras u četvrtfinalu pobedio Grka Stefanosa Cicipasa rezultatom 6:3, 7:6 (7:3).

Meč je trajao dva sata i dva minuta. Đoković je drugi teniser svijeta, dok je Cicipas 11. igrač na ATP listi.

Đokoviću je za osvajanje prvog seta bio dovoljan jedan brejk koji je napravio u četvrtom gemu.

Cicipas je na startu drugog seta poveo 3:0. Đoković je u tom trenutku loše kretao i imao problema sa povredom koljena.

Srpski teniser je potom zatražio medicinsku pomoć u pauzi između trećeg i četvrtog gema. Zatim je Đoković još jednom izgubio servis.

U petom gemu srpski teniser pravi brejk sa nulom. Cicipas je u šestom gemu propustio tri brejk lopte.

Grčki teniser je u devetom gemu imao tri vezane set lopte na svoj servis, ali je Đoković uspio da ih spasi i napravi drugi brejk u setu.

Srpski teniser je u taj-brejku bio bolji rezultatom 7:3.

Đoković će u polufinalu igrati protiv Italijana Lorenca Muzetija, koji je ranije danas u četvrtfinalu pobijedio branioca zlatne medalje Nijemca Aleksandra Zvereva.

Srpski teniser vodi 6:1 protiv Muzetija u međusobnim duelima. Đoković je posljednji put Muzetija pobijedio na Vimbldonu rezultatom 3:0.

2. SET

Taj-brejk - Loš start Novaka u taj-brejku, Cicipas pravi mini-brejk i vodi sa 1:2. Vraća Novak mini-brejk i stiže do 2:2. Dupla servis greška Cicipasa, Novak vodi sa 3:2. Cicipas ponovo pravi mini-brejk i smanjuje na 4:3. Još jedan mini-brejk na strani Đokovića, ovog puta je smeč bio dobar - 5:3. Novi mini-brejk Đokovića za tri vezane meč lopte - 6:3.

Kraj! Novak Đoković je četvrti put u polufinalu Olimpijskog turnira.

6:6 - Savršen Noletov servis-gem. Bez izgubljenog poena je Novak izborio taj-brejk. Posljednjih šest taj-brejkova protiv ovog rivala je dobio.

5:6 - Cicipas je prekinuo Novaku seriju i izborio bar taj-brejk. Grk je upisao jedan as i jedan forhend viner, uz dve neiznuđene greške Đokovića.

5:5 Uspio je Novak da se vrati posle 4:0! Sve je potpuno otvoreno u drugom setu.

4:5 - Nestvaran gem! Đoković se suočio sa tri vezane set lopte na servis rivala. A onda je vezao četiri poena i stigao do prvog brejka u gemu. Nije ga iskoristio, ali jeste drugi.

3:5 - Gem sa nulom za Novaka, jedan as i jedan bekhend viner na kontu srpskog tenisera.

2:5 - Na svu Novakovu muku dolazi i dobar servis Cicipasa. Grk je napravio jednu duplu servis grešku, ali ostali servisi su bili sjajni.

2:4 - Kakav gem. Možda i najduži u meču, Novak ga rješava u svoju korist. Spasao je tri brejk lopte. Novak je po drugi put pozvao doktora i uzeo pilulu protiv bolova.

1:4 - Brejk Đokovića! Djelovalo je da je sve gotovo u ovom setu. Novak je nekako uspio da podigne nivo igre i vrati jedan brejk grku. Potom, u pauzi između gemova, Novaku je ukazana pomoć i popio je tabletu za bolove. Nastavlja se set.

0:4 - Novak se poslije ukazane pomoć vratio na teren. Bol koji je osjetio ne odnosi se na koljeno koje je operisao, ali je vidno da se sve teže kreće. U ovom gemu se oslanja na servis. Posle 30:30, Novak ne koristi izglednu priliku za poen, Potpuno je dekoncentrisan i Cicipas dolazi do 40:30. Grk pravi novi brejk. Novak je u konfuziji jer ima problem sa povredom noge. U pitanju je desno koljeno koje je operisao prije Olimpijskih igara.

0:3 Novak je poslije brejka odmah napao rivala. Tako, brzo je došao do 30:15, a onda i do 40:15. Sada je Novak imao dvije prilike da vrati brejk, ali obje ne koristi! Uz to, Novak je počeo da hramlje. Vidna je bolna grimasa na licu i domah je zabrinuo sve navijače. Tokom gema, na 40:40 zatražio je medicinski tajm-aut. za to vrijeme, Cicipas je servirao i došao do lako osvojenog gema.

0:2 - Nešto slabiji gem Novaka. Cicipas je natjerao Đokovića na greške i poveo sa 40:30. Potom, Novak je spasao prvu brejk loptu, ali je Cicipas došao i do druge koju koristi i pravi brejk. Sada je na Novaku da odigra kako umije i vrati se u set.

0:1 - Drugi set Cicipas otvara osvojenim gemom. Sada je Novak taj koji na svoj servis kreće po izjednačenje.

1. SET

6:3 - Poslije 44 minuta igre Novak je osvojio prvi set. Bio je to drugi set poen koji je srpski as iskoristio. Možda i najbolji poen na meču, viner dijagonala iz forhenda.

5:3 - Smanjio je Cicipas. Novak je bio na dva poena od seta, a onda je Grk dobro odservirao dva puta.

5:2 Novak ne odstupa od svoje igre! Ponovo osvaja gem na svoj serivis i sada je Cicipas primoran da servira za ostanak u setu!

4:2 - Nije se Novak previše trudio u gemu u kome je Cicipas osvojio sve poene. Igra se nepunih pola sata igre, a Đoković ima brejk prednosti. Dobro servira i dobro igra sa osnovne linije.

4:1 - Novak je potvrdio brejk! Upisao je forhend viner za kraj gema u kome je izgubio samo jedan poen. Dva poena je osvojio poslije bekhend vinera.

3:1 - Brejk Đokovića! Agresivna igra Cicipasa, koja mu je donijela 30:15, počela je i da uvećava broj njegovih neiznuđenih grešaka. A osma koju je napravio (naspram dotad samo dvije Novakove) bila je dovoljna da Nole dođe do brejk lopte. Realizovao ju je sjajnom forhend dijagonalom, "pod noge" rivala, koji je lopticu stigao da zahvati reketom, no samo da je dobaci do mreže, ne i preko nje. Sjajan početak meča za Novaka!

2:1 - Đoković je stigao do prvog asa, upisao je i prvi viner iz bekhenda.

1:1 - Maratonski gem. Novak je dobro namučio Grka, u nekoliko navrata mu nije dozvolio da dođe do gema, poslije 40:40, ali je servis dobro služio Cicipasa. Tako, as servisima dolazi do izjednačenja.

1:0 - Odličan start Novaka! Napao je Grka na startu i osvojio gem na svoj servis.

Meč se igra na terenima Rolan Garosa.

Malo dijeli Srbina od medalje. Faktički ga jedna pobjeda dijeli od borbe u polufinalu koja donosi barem okršaje za bronzu, a potom i za zlato u finalu.

S Grkom Đoković ima uglavnom dobra iskustva.

Ukupno 14 puta su se sastali Novak i Stefanos, a Đoković vodi 11:3 u okršajima.

Ako pobijedi Cicipasa, Novak ima protivnika u polufinalu.

Aktuelni šampion Olimpijskih igara Aleksandar Zverev neće braniti osvojenu titulu u Tokiju pošto je u četvrtfinalnom duelu poražen od Italijana Lorenca Musetija sa 2:0.

