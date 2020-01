Obezbjeđenje "ribalo" Nadala, jedva su ga pustili u svlačionicu

Akreditacije su na velikim turnirima obaveza za sve, pa i za teniske besmrtnike.

Rafael Nadal, zvanično najbolji igrač svijeta, shvatio je to kada je došao na Rod Lejver Arenu bez obaveznog plastificiranog papira na kom piše u kojim zonama smije da se kreće.

Kod jednog redara mu nije mnogo pomoglo što se zove Rafael Nadal, ali je došao drugi koji je pritekao Rafi u pomoć i pustio ga da ode ka svlačionici bez akreditacije, koju će Rafi neko drugi morati da donese.

Even the World No.1 needs accreditation @RafaelNadal | #AusOpen pic.twitter.com/msXyJljhqY