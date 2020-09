Objavljen snimak reakcije Ivaniševića kada je Nole pogodio sudiju

Potez prvog tenisera svijeta Novak Đoković i dalje je tema među ljubiteljima tenisa, i sporta uopšte.

Srpski teniser je nenamjerno lopticom pogodio linijskog sudiju zbog čega je zaradio diskvalifikaciju i ostao bez mogućnosti da se bori za svoju 18. Gren Slem titulu.

Neki Đokovića brane i kažu da je prestrogo isključen a drugi opet kažu da je sve po pravilima i da je zasluženo kažnjen i izbačen sa turnira.

Na stotine snimaka iz svih uglova je prikazano, a sada se pojavio još jedan.

Sa tribina je sve to posmatrao i Đokovćev trener Goran Ivanišević, kojeg su kamere uhvatile u zanimljivom trenutku, upravo kada je loptica završila na vratu linijskog sudije.

Izraz Goranovog lica sve je rekao, hrvatskoj teniskoj legendi bilo je odmah jasno kako će završiti ovaj meč.

#Ivanisevic knows that #Novak killed his tournament chances in that one moment#USOpen #Djokovic https://t.co/42aAyjlTDP pic.twitter.com/DMpJkWZ8WW