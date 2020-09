Objavljen snimak trenutka kada je Đoković pogodio lopticom sudiju

Na društvenim mrežama se pojavio sniman na kojem se vidi trenutak kada je prvi teniser svijeta Novak Đoković nenamjerno pogodio lopticom linijskog sudiju. Nole je zbog toga diskvalifikovan sa US opena.

Srpski teniser je sinoć diskvalifikovan sa njujorškog grend slema, pošto je po završetku jedanaestog gema u meču četvrog kola sa Pablom Karenjom Bustom, nehotice lopticom pogodio linijskog sudiju. On je u namjeri da lopticu pošalje ka sakupljaču loptica iza sebe istu nenamjerno uputio prema l sudiji i slučajno je pogodio u vrat.

Wow. Novak Djokovic has been defaulted from the #USOpen after striking a lineswoman with a ball. pic.twitter.com/t1zX6lEFxK