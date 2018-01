Obradović: Džumhuru želim da igra drugu sedmicu

Iskusni teniski trener Bogdan Obradović vjeruje da Aleksander Zvezrev može mnogo da uradi na Australijen openu, najboljem bh. teniseru Damiru Džumhur želi da zaigra u drugoj sedmici turnira, a za "Nezavisne" je govorio i o Novaku Đokoviću, Rodžeru Federeru...

Džumuhr je fantastično odigrao prošlu sezonu, ali je nekoliko dana uoči starta turnira u Melburnu, koji počinje u noći između nedjelje i ponedjeljka (u 1 čas) obnovio povredu zadnje lože i čini sve da spreman dočeka duel s Paolom Lorencijem u prvom kolu.

"Džumhur je sjajan igrač, dobar je momak i želim mu da igra drugu sedmicu na grend slemu", rekao je Obradović, osvajač Dejvis kupa sa Srbijom, te dodao da želi da Džumhur formira dobar tim, ali i da su mu vrata njegove akademije uvijek otvorena.

NN: Koga vidite s peharom na kraju turnira, a ko bi mogao da iznenadi?

OBRADOVIĆ: Ne bih rekao da je iznenađenje, ali Zverev je na kraju prošle sezone pokazao zrelost i mislim da može da napravi ozbiljne stvari u Melburnu. U favorite ubrajam Novaka, Federera, Rafaela Nadala, Marin Čilić je napredova.

NN: Ko bi kod dama mogao da osvoji trofej?

OBRADOVIĆ: To je teško pogoditi. Kod teniserki se dešavaju velike promene, nema stabilnosti kao što ima u muškom tenisu. I kod žena će doći do stabilnosti, jer one rade sve ozbiljnije, ali sada je zaista teško reći ko su favoriti.

NN: Đoković se vratio na teren nakon pola godine pauze zbog povrede lakta. Koliko on može na grend slemu, ukoliko bude spreman da igra?

OBRADOVIĆ: Dobro je krenuo (jedan egzibicioni meč pobijedio, jedan, koji je igran kao produženi taj-brejk, izgubio), ali znate kako kažu - jedna lasta ne čini proleće. Treba strpljivo da sačekamo da vidimo kako će njegovo telo reagovati na pet setova igre. Dodatno opterećenje će biti 45 i više stepeni Celzijusovih.

NN: Sve je više top igrača koji se bore s povredama. Zašto je to tako?

OBRADOVIĆ: To je proizvod kvaliteta tenisa. Top igrači imaju od prvog kola ozbiljne protivnike, mnogo više se troše nego šampioni prije 20-30 godina, kada su igrali Džim Kurijer, Andre Agasi, Patrik Rafter... Konkurencija je jača, juniorski tenis je kvalitetniji, konkurencija je žestoka i nije lako doći do vrha i ostati. Povrede nisu slučajnost. Sezona je naporna, nijedan profesionalni sport se ne igra 11 meseci.

NN: Da li setove na grend slemovima treba smanjiti s tri na dva dobijena?

OBRADOVIĆ: Da bismo sačuvali sportiste i sport to je neophodno. Znam da je za publiku veća drama ako se igra na tri dobijena seta, ali teniseri treba ponovo da igraju i dan kasnije ili za dva dana.

Važnost trenera

NN: Ističete važnost timova i trenera za igrača, ali problem kod mladih tenisera je što ne mogu da plate iskusne stručnjake.

OBRADOVIĆ: Igrači moraju da obrazuju svoje timove i to je neophodno za njihov razvoj. Sa druge strane, tenis je jedini sport u kojem treneri nemaju plate i penzije, što je ogromna grešaka ATP-a, WTA-a i ITF-a. Trebalo bi da bude drugačija preraspodjela novca, ne da se trenerima daje od nagrada koje pripadaju igračima, već od zarade turnira. Profesionalni trener se stvara i do 20 godina, u svijetu dobrih trenera ima 3.000-4.000, a na primjer u Kini imate 15 miliona registrovanih tenisera. Nešto se mora menjati.