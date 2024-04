Obradović: Žena kao trener bi mogla da izbalansira Đokovića

Niko nije očekivao te, slabije rezultate i zato je Novak Đoković uradio nešto da to promeni. Nije sačekao da se sezona odmotava, pa da razmišlja o tome. Došao je do tog preseka, što je u ovom trenutku jako dobro, rekao je nekadašnji selektor Dejvis kup tima Srbije Bogdan Obradović o odluci najboljeg tenisera svijeta da završi saradnju sa trenerom Goranom Ivaniševićem.

Obradović je gostujući na televiziji K1, u emisiji "Kec na jedanaest" istakao da ne sumnja da je srpski teniser spreman i motivisan za nastavak sezone.

"Svi smo mi jedna velika porodica, ali u tom nekom trenutku, koliko ćeš vremena ti sa nekim provesti, to te život ne vodi. Oni će i dalje biti tu zajedno, Goran je rekao da će on i Novak ostati prijatelji do kraja života, istu rečenicu je izgovorio i Đoković. Bio sam na konferenciji za štampu nakon raskida saradnje i na treningu, tako da sam video atmosferu. Novak je totalno 'utegnut', pozitivan, potpuno je okrenut ka karijeri, taj kondicioni deo koji je radio je fenomenalan, utegnut je kao praćka", smatra Obradović i dodaje:

"Kada imate dva čvrsta materijala, tu počinje njihov dodir, sučeljavanje i stvaranje dosta varnica. Ako primetite da se već pali vatra, onda to nije dobro. Niko tu ne kaže da je neki od ova dva materijala lošiji, nego jednostavno ne funkcioniše više kako treba i onda je najbolje promeniti".

Obradović je prokomentarisao spekulacije da bi Đokovićev novi trener mogla da bude žena - Ameli Morezmo ili Končita Martinez:

"Morezmo je radila sa Endijem Marejem i to je funkcionisalo, ali je on takođe radio sa svojom majkom, pa se negde navikao. Pitanje je kako bi se ovde uklopila. Končita Martinez je već vodila Dejvis kup reprezentaciju Španije i odlično se pokazala. Zimonjić je sada takođe sa njima. Ko će imati ulogu zvaničnog trenera, to će odlučiti Novak".

Prema njegovim rečima, ženski trener bi mogao da djeluje umirujuće na Novaka.

"To je do samog igrača, šta on zapravo želi i hoće, ali mislim da može žena da ga isprati. One imaju saznanja kao i muškarci, čak mislim da žene mogu nas bolje da razumeju emotivno, kao i da stabilizuju. Ono što muškarci ne mogu da urade, to sigurno mogu žene. Mislim da apsolutno može da funkcioniše. Možda Novaku i treba taj umirujući deo, gde bi ga žena izbalansirala drugačije. Sve je to do Novaka, šta će njemu prijati". rekao je Obradović.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.