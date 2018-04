Obradović opleo po Đokoviću: Novak dve godine ne sluša nikoga

Ranije smo u dogovorima oko izbora trenera i planova u karijeri učestvovali Srđan Đoković, Nikola Pilić i ja. To je prestalo malo pre nego što sam otišao iz Davis cup reprezentacije, kaže Bogdan Obradović

Bivši selektor Davis cup reprezentacije Srbije Bogdan Obradović zna gdje leži problem u padu igre Novaka Đokovića. Bivši reket broj jedan je od 2016. godine okružen sa pogrešnim ljudima i donosi pogrešne odluke, bar tako kaže Obradović.

“Ranije smo u dogovorima oko izbora trenera i planova u karijeri učestvovali Srđan Đoković, Nikola Pilić i ja. To je prestalo malo pre nego što sam otišao iz Davis cup reprezentacije, pre jedno dve godine. Napravio je grešku što se odrekao ljudi uz koje je pobeđivao. Tu mislim na nas, ali i na Vajdu, Miljana Amanovića i Gebharda Fila Griča. Ja sam uz Novaka bio i dok ga je trenirala pokojna Jelena Genčić”, kaže Bogdan Obradović.

Obradović smatra da Agasi nije mogao ništa da nauči Novaka, a isto tako ističe da je velika greška i reik učitelj.

“Šta je Agasi mogao da nauči Novaka? Andre jeste legenda, ali do trenutka kada su počeli da sarađuju, Nole ga je odavno pretekao po rezultatima. Pa ko je taj Žarko Ilić Damar, nekakav reiki učitelj što gleda u kanjon sa njim? Ja sam tog Ilića povezao sa Novakom, jer je želeo da donira novac za fondaciju. Doduše, nismo se upoznali, ali se jesmo dopisivali. Novak je pravoslavac, ne može da prihvati reiki energiju. O Pepeu Imazu neću ni da pričam”, rekao je Obradović.

Potpredsednik Olimpijskog komiteta Srbije savjetuje Đokovića da se vrati ljudima koji mu žele dobro i mogu da mu pomognu.

“Nismo se čuli. Ipak je on 20 godina mlađi od mene, pa ako ga zanima kako sam, ima moj broj. Želim mu sve najbolje, ali ako i on to želi, mora da se vrati ljudima koji mogu da mu pomognu”, zaključio je Obradović.

(Informer)