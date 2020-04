Od petka kreću egzibicioni teniski turniri u Njemačkoj

Grupa profesionalnih tenisera koje predvodi Dastin Braun sastaće se u seriji egzibicionih turnira u Njemačkoj počevši od petka.

Događaji koji će biti prenošeni uživo održavaće se u akademiji u blizini malog grada Hohr-Grenzhausen.

Profesionalni tenis u muškoj i ženskoj konkurenciji trenutno je pod suspenzijom do jula zbog globalne pandemije virusa korona.

Braun je rođen u Njemačkoj, ali je od 2002. do 2010. godine predstavljao Jamajku, zemlju iz koje mu je otac. No, od 2010. godine nastupa za zemlju svog rođenja. Trenutno 239. teniser svijeta najveći uspjeh na Grend Slem turnirima ostvario je na Vimbldonu 2013. i 2015. godine, kada je stigao do trećeg kola.

"Sretan samo što ću se ponovo takmičiti. Radujem se što ću otići tamo i raditi ono što volim", rekao je Braun.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) 11. marta je zbog širenja virusa korona proglasila "globalnu pandemiju".